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    Киев

    В Киеве нет места для новых детских садов - эксперт

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    Исполнительный директор Конфедерации строителей Украины Виталий Грусевич в эфире "ГС" высказал мнение, что столичные власти могут предложить застройщикам, чтобы те были заинтересованы в постройке детсадов.
    Дети в детском саду. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В мэрии думают, что делать с дошкольниками. Чтобы устроить всех детей, ожидающих своей очереди в детские сады, нужно открыть более 100 дошкольных учреждений на 200 мест каждый.

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    Среди возможных путей решения проблемы первый замглавы Киевской горгосадминистрации Геннадий Плис назвал поощрение застройщиков, которые будут строить детские садики. Оно предусматривает следующее: в течение 5 лет платить по 12 тысяч гривен застройщику за каждое место в детсаду. Эта сумма — эквивалент той, которую тратят на содержание одного ребенка в детском саду на год.

    Насколько реально воплотить в жизнь такое предложение, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал исполнительный директор Конфедерации строителей Украины Виталий Грусевич.

    "Большая проблема в том, что мест для размещения детских садов в городе нет вообще. Если бы власти сейчас сказали, что мы готовы предоставить, предположим, двести мест для того, чтобы построить детские сады. Пожалуйста, инвесторы, приходите и мы будем вам содействовать, и для того, чтобы вы строили, мы будем предоставлять вам их бесплатно. Но мы будем с вами договариваться в инвестиционном договоре о том, чтобы устанавливать предельные цены, что мы будем готовы дотировать наших горожан, которые нуждаются в социальной помощи. Но ничего этого не происходит", — отметил Грусевич.

    Ранее сообщалось, что в школах и детсадах Киева установили камеры видеонаблюдения. 

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