В Киеве нет места для новых детских садов - эксперт

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В мэрии думают, что делать с дошкольниками. Чтобы устроить всех детей, ожидающих своей очереди в детские сады, нужно открыть более 100 дошкольных учреждений на 200 мест каждый.

Среди возможных путей решения проблемы первый замглавы Киевской горгосадминистрации Геннадий Плис назвал поощрение застройщиков, которые будут строить детские садики. Оно предусматривает следующее: в течение 5 лет платить по 12 тысяч гривен застройщику за каждое место в детсаду. Эта сумма — эквивалент той, которую тратят на содержание одного ребенка в детском саду на год.

Насколько реально воплотить в жизнь такое предложение, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал исполнительный директор Конфедерации строителей Украины Виталий Грусевич.

"Большая проблема в том, что мест для размещения детских садов в городе нет вообще. Если бы власти сейчас сказали, что мы готовы предоставить, предположим, двести мест для того, чтобы построить детские сады. Пожалуйста, инвесторы, приходите и мы будем вам содействовать, и для того, чтобы вы строили, мы будем предоставлять вам их бесплатно. Но мы будем с вами договариваться в инвестиционном договоре о том, чтобы устанавливать предельные цены, что мы будем готовы дотировать наших горожан, которые нуждаются в социальной помощи. Но ничего этого не происходит", — отметил Грусевич.

Ранее сообщалось, что в школах и детсадах Киева установили камеры видеонаблюдения.