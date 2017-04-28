Под Киевом горит лес, дорогу затянуло дымом

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Лес горит вдоль Днепропетровского шоссе под Киевом, говорится вечером в пятницу на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
"Прямо сейчас под Киевом по Днепропетровскому шоссе горит лес. Вблизи населенного пункта Новые Безрадичи в направлении Обухова сильное задымление. Видимость ограничена", — сказано в сообщении.
На месте работает бригада Государственной службы по чрезвычайной ситуации.
Накануне в результате возгорания трансформаторной подстанции в районе станции метро "Академгородок" на ул. Ирпенской в Киеве были обесточены 34 дома.