Владельцы заявили о захвате автомагазинов в Киеве

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные люди в четверг проникли в помещения двух магазинов сети "База Автозвука" в Киеве, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на администрацию компании.

"Люди, одетые в гражданскую одежду, заблокировали все выходы и не выпускают никого из сотрудников", — говорится в сообщении.

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Собеседники издания заявили, что не могут связаться с сотрудникам, которые находятся внутри магазинов. Они допускают, что в помещения могли прийти с обыском представители государственных органов.

При этом в администрации компании не исключают рейдерский захват или грабеж.

Обозреватель Проникновение неизвестных в магазин сети "База Автозвука" в Киеве, 27 апреля 2017 года

Согласно сообщению, речь идет о магазинах на улице Гетьмана, 13 и на проспекте Степана Бандеры, 8 (ранее Московский проспект).

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