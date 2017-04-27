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    Владельцы заявили о захвате автомагазинов в Киеве

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    Криминальная Украина: беспредел и насилие (11)

    (обновлено: )46332
    Речь идет о магазинах на улице Гетьмана, 13 и на проспекте Степана Бандеры, 8. В администрации "Базы Автозвука" сообщают, что неизвестные в гражданском заблокировали все выходы и не выпускают никого из сотрудников.
    Проникновение неизвестных в магазин сети База Автозвука в Киеве, 27 апреля 2017 года
    Обозреватель

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные люди в четверг проникли в помещения двух магазинов сети "База Автозвука" в Киеве, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на администрацию компании.

    "Люди, одетые в гражданскую одежду, заблокировали все выходы и не выпускают никого из сотрудников", — говорится в сообщении.

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    Собеседники издания заявили, что не могут связаться с сотрудникам, которые находятся внутри магазинов. Они допускают, что в помещения могли прийти с обыском представители государственных органов.

    При этом в администрации компании не исключают рейдерский захват или грабеж.

    Обозреватель
    Проникновение неизвестных в магазин сети "База Автозвука" в Киеве, 27 апреля 2017 года

    Согласно сообщению, речь идет о магазинах на улице Гетьмана, 13 и на проспекте Степана Бандеры, 8 (ранее Московский проспект).

    Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ расследует незаконное завладение корпоративными правами, имуществом, техникой и урожаем четырех сельскохозяйственных предприятий Днепропетровской области.

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