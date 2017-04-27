Киевлянам добавят еще одну платежку

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Вывоз бытовых отходов в Киеве может стать отдельной коммунальной услугой.

За проект решения "Об определении услуги по вывозу бытовых отходов отдельной коммунальной услугой, право на осуществление которой приобретается на конкурсной основе" в четверг проголосовали депутаты Киевсовета.

Отметим, что сейчас сбор и вывоз твердых бытовых отходов входит в платежку по содержанию домов и сооружений и придомовой территории.

В Киевсовете отметили, что услуги в полной мере не охватывают сбор и вывоз мусора, в частности, в частном секторе. Также нет контроля за вывозом ремонтных и строительных отходов. А население не в полной мере оплачивает предоставленные услуги.

"Сегодня эта услуга идет в расчете количества жителей на норму образования ТБО, то есть рассчитывается по дому и затем делится на метры квадратные. Жители жилых домов платят за метры квадратные, а не за фактическое накопление отходов. Поэтому наш департамент совместно с профильными комиссиями Киевсовета предлагает вывезти эту норму в отдельную услугу. Это создаст экономически сбалансированную систему сбора мусора, позволит потребителям заключать прямые договоры с исполнителями услуг по сбору и вывозу ТБО", — заявил заместитель директора Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры исполнительного органа Киевсовета (КГГА) Александр Малыхин.

Ранее сообщалось, что в Киеве общественные активисты провели митинг против повышения тарифов и за отмену абонплаты за газ. Люди держали плакаты "Вовка в лес, газ в дом", "Цены и тарифы — под общественный контроль".