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    Киевлянам добавят еще одну платежку

    (обновлено: )36552
    В Киевсовете считают, что вывоз бытовых отходов должен стать отдельной коммунальной услугой. Это создаст экономически сбалансированную систему сбора мусора, позволит потребителям заключать прямые договоры.
    Мусорные баки
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Вывоз бытовых отходов в Киеве может стать отдельной коммунальной услугой.

    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Скриншот видео
    Конкуренция на рынке сделает тарифы ниже - Голубенко

    За проект решения "Об определении услуги по вывозу бытовых отходов отдельной коммунальной услугой, право на осуществление которой приобретается на конкурсной основе" в четверг проголосовали депутаты Киевсовета.

    Отметим, что сейчас сбор и вывоз твердых бытовых отходов входит в платежку по содержанию домов и сооружений и придомовой территории.

    В Киевсовете отметили, что услуги в полной мере не охватывают сбор и вывоз мусора, в частности, в частном секторе. Также нет контроля за вывозом ремонтных и строительных отходов. А население не в полной мере оплачивает предоставленные услуги.

    "Сегодня эта услуга идет в расчете количества жителей на норму образования ТБО, то есть рассчитывается по дому и затем делится на метры квадратные. Жители жилых домов платят за метры квадратные, а не за фактическое накопление отходов. Поэтому наш департамент совместно с профильными комиссиями Киевсовета предлагает вывезти эту норму в отдельную услугу. Это создаст экономически сбалансированную систему сбора мусора, позволит потребителям заключать прямые договоры с исполнителями услуг по сбору и вывозу ТБО", — заявил заместитель директора Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры исполнительного органа Киевсовета (КГГА) Александр Малыхин.

    Ранее сообщалось, что в Киеве общественные активисты провели митинг против повышения тарифов и за отмену абонплаты за газ. Люди держали плакаты "Вовка в лес, газ в дом",  "Цены и тарифы — под общественный контроль".

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