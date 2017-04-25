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    Киев

    Стало известно, сколько людей проживает в Киеве

    (обновлено: )54604
    Согласно данным пресс-службы ГУ статистики, на 1 марта 2017 года в столице проживает 2,928 миллиона человек, а в Украине проживают 42,371 миллиона людей.
    Мужчина в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Киеве официально проживает почти три миллиона человек, сообщает пресс-служба ГУ статистики.

    Так, согласно статистическим данным, на 1 марта 2017 года в столице проживает 2,928 миллиона человек.

    kiev.ukrstat.gov.ua
    Население Киева

    Вместе с тем в Украине проживают 42,371 миллиона людей.

    Напомним, Украина вместе с Южным Суданом и Гаити вошла в тройку стран, в которых граждане имеют настолько низкий уровень благосостояния и настолько не довольны своей жизнью, что могут быть приравнены к страдающим. Таковы данные исследования центра изучения общественного мнения Института Гэллапа (США).

    Ранее председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева заявила, что население Украины стремительно беднеет последние несколько лет.

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