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    Киев

    Плачков: отключение горячей воды в Киеве - проблема правительства Украины

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    В эфире радиостанции "Голос Столицы" экс-министр топлива и энергетики, председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков заявил, что под отключением горячей воды "Киевэнерго" подразумевает отсутствие у него возможности воду нагреть.
    Иван Плачков
    УНИАН

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Весь левый берег столицы может остаться без горячей воды. Об этом заявили в "Киевэнерго". Причина возможного прекращения поставок услуги — неурегулированные договорные отношения, а также долги теплоснабжающей компании "Евро-Реконструкция", занимающейся обслуживанием Дарницкой ТЭЦ.

    Иван Плачков. Архивное фото
    Украинское фото
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    Сообщается, что с начала 2017 года "Евро-Реконструкция" не оплачивает услуги по транспортировке тепловой энергии. Долг по состоянию на 1 марта перед "Киевэнерго" достиг 38 млн грн. В результате 300 тысяч жителей Дарницкого и Днепровского районов столицы в ближайшее могут остаться без горячей воды. На какой срок — в "Киевэнерго" не уточняют.

    По этому поводу высказался экс-министр топлива и энергетики, председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков в эфире радиостанции "Голос Столицы".

    "Я думаю, что для решения этой проблему нужно правительство Украины, как минимум, первый вице-премьер. Почему возникли такие большие долговые обязательства за тепло, за горячую воду у киевлян? Потому что были подняты тарифы на тепловую энергию. "Киевэнерго" когда говорит, что будут отключены потребители от горячей воды, то "Киевэнерго" подразумевает, что "Нафтогаз Украины" отключит киевские ТЭЦ и котельные от газа, и просто горячей воды не будет. У нас из кранов, там, где должна быть горячая вода, будет идти холодная. "Киевэнерго" не будет отключать, а просто у "Киевэнерго" не будет возможности греть эту воду", — отметил эксперт.

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