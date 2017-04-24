Плачков: отключение горячей воды в Киеве - проблема правительства Украины

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Весь левый берег столицы может остаться без горячей воды. Об этом заявили в "Киевэнерго". Причина возможного прекращения поставок услуги — неурегулированные договорные отношения, а также долги теплоснабжающей компании "Евро-Реконструкция", занимающейся обслуживанием Дарницкой ТЭЦ.

Сообщается, что с начала 2017 года "Евро-Реконструкция" не оплачивает услуги по транспортировке тепловой энергии. Долг по состоянию на 1 марта перед "Киевэнерго" достиг 38 млн грн. В результате 300 тысяч жителей Дарницкого и Днепровского районов столицы в ближайшее могут остаться без горячей воды. На какой срок — в "Киевэнерго" не уточняют.

По этому поводу высказался экс-министр топлива и энергетики, председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"Я думаю, что для решения этой проблему нужно правительство Украины, как минимум, первый вице-премьер. Почему возникли такие большие долговые обязательства за тепло, за горячую воду у киевлян? Потому что были подняты тарифы на тепловую энергию. "Киевэнерго" когда говорит, что будут отключены потребители от горячей воды, то "Киевэнерго" подразумевает, что "Нафтогаз Украины" отключит киевские ТЭЦ и котельные от газа, и просто горячей воды не будет. У нас из кранов, там, где должна быть горячая вода, будет идти холодная. "Киевэнерго" не будет отключать, а просто у "Киевэнерго" не будет возможности греть эту воду", — отметил эксперт.