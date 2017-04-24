"Киевэнерго" намерено оставить без горячей воды жителей двух районов Киева

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. ОАО "Киевэнерго" предупреждает жителей Дарницкого и Днепровского районов Киева о возможном прекращении горячего водоснабжения из-за долгов ООО "Евро-Реконструкция", сообщает пресс-служба компании.

По информации "Киевэнерго", "Евро-реконструкция", которая является поставщиком услуг для 300 тыс жителей левого берега Киева, транспортирует тепло и горячую воду сетями, находящихся в управлении "Киевэнерго".

"Срок действия договора о предоставлении услуг по транспортировке теплоэнергии между ОАО "Киевэнерго" и ООО "Евро-реконструкция" закончился 1 марта 2017", — сообщили в пресс-службе.

Проект нового договора, "Киевэнерго" направила ООО "Евро-реконструкции", но документ до сих пор не подписан.

Кроме того, отмечается, что с начала 2017 года "Евро-реконструкция" не оплачивает услуги по транспортировке тепловой энергии.

"Долг по состоянию на 1 марта перед ОАО" Киевэнерго "достиг 38 миллионов гривен", — говорится в сообщении.

"В связи с окончанием срока действия договора и отсутствием решения ООО "Евро-реконструкция" на его продолжение в "Киевэнерго" отсутствуют обязательства по дальнейшей транспортировке тепловой энергии, произведенной ООО "Евро-реконструкция". Киевэнерго вынуждено прекратить транспортировку теплоэнергии от Дарницкой ТЭЦ", — отметили в пресс-службе.

Сейчас компания обратилась к городским властям, чтобы последняя способствовала урегулированию ситуации и избежанию отключения горячего водоснабжения.

Ранее сообщалось, что задолженность киевлян за тепло перед ОАО "Киевэнерго" с начала 2017 выросла на 1,1 млрд грн и на 1 марта составила 4,9 млрд грн.