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    "Киевэнерго" намерено оставить без горячей воды жителей двух районов Киева

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    По информации пресс-службы компании ОАО "Киевэнерго", долг ООО "Евро-Реконструкция" по состоянию на 1 марта достиг 38 миллионов гривен, а кроме того ООО "Евро-Реконструкция" не заключен договор с "Киевэнерго" на транспортировку теплоэнергии.
    Киевэнерго
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. ОАО "Киевэнерго" предупреждает жителей Дарницкого и Днепровского районов Киева о возможном прекращении горячего водоснабжения из-за долгов ООО "Евро-Реконструкция", сообщает пресс-служба компании.

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    По информации "Киевэнерго", "Евро-реконструкция", которая является поставщиком услуг для 300 тыс жителей левого берега Киева, транспортирует тепло и горячую воду сетями, находящихся в управлении "Киевэнерго".

    "Срок действия договора о предоставлении услуг по транспортировке теплоэнергии между ОАО "Киевэнерго" и ООО "Евро-реконструкция" закончился 1 марта 2017", — сообщили в пресс-службе.

    Проект нового договора, "Киевэнерго" направила ООО "Евро-реконструкции", но документ до сих пор не подписан.

    Кроме того, отмечается, что с начала 2017 года "Евро-реконструкция" не оплачивает услуги по транспортировке тепловой энергии.

    "Долг по состоянию на 1 марта перед ОАО" Киевэнерго "достиг 38 миллионов гривен", — говорится в сообщении.

    "В связи с окончанием срока действия договора и отсутствием решения ООО "Евро-реконструкция" на его продолжение в "Киевэнерго" отсутствуют обязательства по дальнейшей транспортировке тепловой энергии, произведенной ООО "Евро-реконструкция". Киевэнерго вынуждено прекратить транспортировку теплоэнергии от Дарницкой ТЭЦ", — отметили в пресс-службе.

    Сейчас компания обратилась к городским властям, чтобы последняя способствовала урегулированию ситуации и избежанию отключения горячего водоснабжения.

    Ранее сообщалось, что задолженность киевлян за тепло перед ОАО "Киевэнерго" с начала 2017 выросла на 1,1 млрд грн и на 1 марта составила 4,9 млрд грн.

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