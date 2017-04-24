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    В Киеве украли подводную деталь с Русановского фонтана

    (обновлено: )12220
    По информации коммунального предприятия "Плесо", в начале этой недели производитель привезет новую штангу и водолазы помогут ее установить на Русановском канале.
    В Киеве неизвестные украли подводную деталь с Русановского фонтана
    Facebook КП "Плесо"

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В Киеве неизвестные украли подводную деталь с фонтана на Русановском канале, сообщили представители КП "Плесо" на своей странице в Facebook.

    Фонтаны на Крещатике: запуск и ремонтные работы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Фонтаны на Крещатике: ремонтные работы и запуск

    Смотрите также: Светомузыкальный фонтан на Майдане Незалежности в Киеве 

    "Во время работ по весеннему монтажу фонтанов Русановского канала выяснилось,что за зиму кто-то украл подводную деталь, к которой крепился один из фонтанов — штангу. На дне канала находятся круглые тумбы, к которым крепятся штанги. К штангам крепится сам фонтан", — говорится в сообщении.

    Коммунальщики обещают, что в начале этой недели производитель привезет новую штангу, водолазы помогут ее установить.

    "Фонтан украсть не получится. Он напичкан антивандальными электронными системами, которые работают автономно, даже когда фонтан отключен от питания", — предупреждают в КП "Плесо".

    Напомним, с 1 мая на Майдане Незалежности в Киеве после реконструкции заработает фонтанный комплекс Малые и Большие чаши. Как заявил во время тестового запуска одной из чаш заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, высота комплекса будет достигать 35 метров. Фонтан будет светомузыкальным, причем аудиосистему вывели и на другую сторону Крещатика. А для безопасности и избежания повреждений будут установлены 10 камер видеонаблюдения. 

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