В Киеве украли подводную деталь с Русановского фонтана

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В Киеве неизвестные украли подводную деталь с фонтана на Русановском канале, сообщили представители КП "Плесо" на своей странице в Facebook.

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"Во время работ по весеннему монтажу фонтанов Русановского канала выяснилось,что за зиму кто-то украл подводную деталь, к которой крепился один из фонтанов — штангу. На дне канала находятся круглые тумбы, к которым крепятся штанги. К штангам крепится сам фонтан", — говорится в сообщении.

Коммунальщики обещают, что в начале этой недели производитель привезет новую штангу, водолазы помогут ее установить.

"Фонтан украсть не получится. Он напичкан антивандальными электронными системами, которые работают автономно, даже когда фонтан отключен от питания", — предупреждают в КП "Плесо".

Напомним, с 1 мая на Майдане Незалежности в Киеве после реконструкции заработает фонтанный комплекс Малые и Большие чаши. Как заявил во время тестового запуска одной из чаш заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, высота комплекса будет достигать 35 метров. Фонтан будет светомузыкальным, причем аудиосистему вывели и на другую сторону Крещатика. А для безопасности и избежания повреждений будут установлены 10 камер видеонаблюдения.