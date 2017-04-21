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    Киев

    Центр Киева парализовали пробки

    (обновлено: )8310
    Заторы наблюдаются на Институтской, Богдана Хмельницкого, Пушкинской, Владимирской, Грушевского и ряде других центральных улиц. Пробки образовались в связи с перекрытием части Крещатика 21-24 апреля.
    Ситуация в центре Киева 21 апреля 2017 года по состоянию на 15:20
    yandex.ua/maps

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Проезд транспорта в пятницу затруднен в центре Киева из-за перекрытия Крещатика.

    По данным системы "Яндекс.Карты", по состоянию на 15:20 уровень пробок в столице составляет 7 баллов.

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    Заторы наблюдаются на Институтской, Богдана Хмельницкого, Пушкинской, Владимирской, Грушевского и ряде других центральных улиц.

    Затруднено движение в районе станций метро "Театральная", "Золотые ворота", "Площадь Льва Толстого" и "Университет".

    Ранее сообщалось, что 21-24 апреля движение всех видов транспорта на Трухановской и части Крещатика будет запрещено в связи с проведением в Киеве Национальных спортивных соревнований "Игры непокоренных".

    Спортивная часть мероприятия запланирована с 00:00 до 17:00 22 апреля на Трухановской, торжественная часть — концерт Национальных соревнований "Игры непокоренных" пройдет с 00:00 до 22:00 23 апреля на ул. Крещатик.

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