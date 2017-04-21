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    В Киеве намерены увеличить штрафы на курение в сто раз

    (обновлено: )7704
    Депутат Киевсовета Алла Шлапак заявила, что предлагается ответственность для физических лиц установить на уровне 17 тысяч гривен, для юридических лиц максимальный штраф - 20 тыс гривен.
    Курильщик. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Депутаты Киевского городского совета на заседании в пятницу приняли решение обратиться в Верховную Раду и Кабинет министров относительно усиления ответственности за курение табачных изделий и кальянов в запрещенных местах.

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    "Мы предлагаем ответственность для физических лиц установить на уровне 17 тысяч гривен, что касается юридических лиц, максимальный штраф — 20000. И это на самом деле не высокие штрафы, в ведущих странах мира они значительно выше", — заявила депутат Киесовета Алла Шлапак.

    Предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Закон Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения". В частности предлагается повышение штрафов за курение табачных изделий в запрещенных местах от 50 до 100 раз.

    Соответствующее обращение поддержали 92 депутата.

    Ранее сообщалось, что в городе Лебедин (Сумская область) в результате пожара в частном жилом доме погибли три человека. Установлено, что они курили в постели.

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