Киев зачистят от рекламы

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Количество конструкций наружной рекламы в Киеве должно сократиться к концу 2018 года на 75%, сообщил заммэра Алексей Резников на заседании сессии Киевсовета во время рассмотрения и утверждения обобщенных правил размещения рекламных средств.

По его словам, в настоящее время в столице около 7 тысяч наземных рекламных конструкций стоят на своих опорах, все они останутся на своим местах до даты окончания разрешений, которые получили их владельцы (2 или 3 года).

"До окончания 2017 года в городе у 3 тысяч рекламных конструкций заканчивается действие разрешений, 2018 году – еще у 2 тысяч. Таким образом, примерно у 5 тысяч рекламных конструкций до завершения 2018 года заканчиваются сроки разрешения. То есть останется, грубо говоря, 2 тысяч", — сообщил Резников.

Правила размещения рекламы в столице поддержали 85 из 99 зарегистрированных депутатов, сообщает УНИАН.

В городе определены пять форматных зон: от нулевой в центре – где рекламы не будет вообще, до четвертой – где возможно размещение рекламных носителей разного формата.

Ранее сообщалось, что ремонт дорог к песенному конкурсу Евровидение обойдется Киеву в 91,3 миллиона гривен.