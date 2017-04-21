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    Киев

    Киев зачистят от рекламы

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    По словам заместителя мэра столицы Алексея Резникова, к концу 2018 года останется 2 тысячи конструкций. Таким образом, планируется сократить их число на 75%.
    Реклама в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Количество конструкций наружной рекламы в Киеве должно сократиться к концу 2018 года на 75%, сообщил заммэра Алексей Резников на заседании сессии Киевсовета во время рассмотрения и утверждения обобщенных правил размещения рекламных средств.

    По его словам, в настоящее время в столице около 7 тысяч наземных рекламных конструкций стоят на своих опорах, все они останутся на своим местах до даты окончания разрешений, которые получили их владельцы (2 или 3 года).

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    УНИАН
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    "До окончания 2017 года в городе у 3 тысяч рекламных конструкций заканчивается действие разрешений, 2018 году – еще у 2 тысяч. Таким образом, примерно у 5 тысяч рекламных конструкций до завершения 2018 года заканчиваются сроки разрешения. То есть останется, грубо говоря, 2 тысяч", — сообщил Резников.

    Правила размещения рекламы в столице поддержали 85 из 99 зарегистрированных депутатов, сообщает УНИАН.

    В городе определены пять форматных зон: от нулевой в центре – где рекламы не будет вообще, до четвертой – где возможно размещение рекламных носителей разного формата.

    Ранее сообщалось, что ремонт дорог к песенному конкурсу Евровидение обойдется Киеву в 91,3 миллиона гривен.

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