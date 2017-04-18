На станции метро в Киеве умер мужчина

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Пожилой мужчина скончался во вторник на станции столичного метро "Левобережная", сообщает "Сегодня" в пресс-службе "Киевского метрополитена".

Трагедия произошла около 11:00.

"Утром на пожилой мужчина, 1930 года рождения, поднимался по ступенькам на станции метро "Левобережная". Он почувствовал внезапное недомогание", — сообщили в пресс-службе "подземки".

Прибывшие на место медики констатировали смерть 87-летнего мужчины. У него не выдержало сердце, допускают в пресс-службе.

Ранее в районе одного из торгово-развлекательных центров Днепра прямо посреди улицы умер гражданин Камеруна 1991 года рождения.