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    Киев

    На станции метро в Киеве умер мужчина

    (обновлено: )3501
    Трагический случай произошел утром во вторник. Прибывшие на место медики констатировали смерть 87-летнего мужчины. У него не выдержало сердце, допускают в пресс-службе "подземки".
    Скорая помощь в Киеве
    Фото "Голос столицы"

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Пожилой мужчина скончался во вторник на станции столичного метро "Левобережная", сообщает "Сегодня" в пресс-службе "Киевского метрополитена".

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган из автобуса приветствуют сторонников конституционного референдума.
    Adem ALTAN / AFP
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    Трагедия произошла около 11:00.

    "Утром на пожилой мужчина, 1930 года рождения, поднимался по ступенькам на станции метро "Левобережная". Он почувствовал внезапное недомогание", — сообщили в пресс-службе "подземки".

    Прибывшие на место медики констатировали смерть 87-летнего мужчины. У него не выдержало сердце, допускают в пресс-службе.

    Ранее в районе одного из торгово-развлекательных центров Днепра прямо посреди улицы умер гражданин Камеруна 1991 года рождения.

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