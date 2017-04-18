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    В Киеве грузовик снес электроопору, оставив без света микрорайон

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    ДТП произошло в понедельник в Дарницком районе столицы. О пострадавших не сообщалось. По словам свидетелей, водитель грузовика снес опору ЛЭП и скрылся с места аварии.
    На месте ДТП в Киеве 17 апреля 2017
    espreso.tv

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Водитель грузовика в понедельник снес железобетонную опору линии электропередачи в Дарницком районе Киева и скрылся с места происшествия, в результате без электричества остался целый микрорайон, сообщает Espreso.tv.

    По данным очевидцев, большой грузовой автомобиль, перевозивший контейнер, по неизвестным причинам выехал на обочину и врезался в железобетонный столб. О пострадавших не сообщается.

    espreso.tv
    На месте ДТП в Киеве 17 апреля 2017

    Полицейские посмотрели кадры ДТП с ближайшей камеры наблюдения, выяснили номера грузовика и передали ориентировку патрулям.

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    В результате аварии на дороге образовалась многокилометровая пробка.

    Напомним, 10 апреля на Житомирской трассе под Киевом произошло массовое ДТП с пострадавшими. Рано утром на крайней левой полосе трассы столкнулись сразу более пяти автомобилей. 

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