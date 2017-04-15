Во Владимирском соборе собрались сотни человек

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Во Владимирском соборе уже собралось несколько сот человек. На площади перед храмом уже проходит освящение куличей. У всех в руках зажженные свечи, передает корреспондент "Страны".

Читайте также: Погребинский о позитиве между РФ и США и интересе Украины

Среди присутствующих много детей, в том числе в национальных украинских нарядах и венках.

Ранее сообщалось, что Благодатный огонь прибыл в международный аэропорт Борисполь в Киеве. Из Киева его развезут по всей территории Украины.