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    Киев

    Во Владимирском соборе собрались сотни человек

    (обновлено: )14801
    Согласно информации, на площади перед Владимирским собором уже проходит освящение куличей. У всех в руках зажженные свечи, среди присутствующих много детей.
    Освящение куличей во Владимирском соборе
    Страна.ua

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Во Владимирском соборе уже собралось несколько сот человек. На площади перед храмом уже проходит освящение куличей. У всех в руках зажженные свечи, передает корреспондент "Страны".

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    Среди присутствующих много детей, в том числе в национальных украинских нарядах и венках.

    Ранее сообщалось, что Благодатный огонь прибыл в международный аэропорт Борисполь в Киеве. Из Киева его развезут по всей территории Украины. 

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