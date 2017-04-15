В Киеве в субботу усилят меры безопасности

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В субботу, 15 апреля, полиция Киева усилит меры безопасности из-за футбольного матча чемпионата Украины между командами премьер-лиги "Олимпик" (Донецк) — "Шахтер" (Донецк), который пройдет на стадионе "Динамо" им. Лобановского, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Охрану общественного порядка во время спортивного мероприятия будут обеспечивать около 170 работников структурных подразделений Главного управления Национальной полиции в Киеве и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Усиленные наряды полиции будут нести службу на прилегающих к стадиону территориях, остановках общественного транспорта и в метрополитене. Сотрудники патрульной полиции будут регулировать дорожное движение на улицах, приближенных к спортивной арене.

Киевские правоохранители призывают болельщиков соблюдать установленные правила поведения и способствовать работникам полиции в выполнении их функций по охране правопорядка.

Ранее сообщалось, что полторы тысячи правоохранителей будут обеспечивать правопорядок в столице в течение Пасахльных праздников.