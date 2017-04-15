Сиротюк: избежать конфликтов в магазинах Киева поможет обязательный украинский

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Депутаты Киевсовета предлагают перевести на государственный язык все вывески, меню ресторанов, а также обязать официантов, работников коммунальных служб и продавцов общаться на украинском.

С чем связана необходимость реализации такой нормы, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил ее инициатор, депутат Киевсовета Юрий Сиротюк.

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"В сфере услуг часто бывают бытовые конфликты, когда продавцы, официанты говорят на других языках. Поэтому, чтобы привести это решение в соответствие с Конституцией Украины, которая говорит о единственном государственном языке в Украине, и чтобы обеспечить комфорт всем киевлянам, год назад я предложил проект решения о преодолении последствий советской оккупации в языковой сфере. Это решение не является дискриминационным, что все разговоры в сфере быта, в транспорте, в магазинах, должны начинаться на государственном языке, а потом — по желанию сторон, можно переходить на любой язык", — пояснил Сиротюк.

Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.