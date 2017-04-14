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    Киев

    В Киеве открылся "Дом Свободной России"

    (обновлено: )13501
    В организации отметили, что "Дом Свободной России" станет безопасным пространством для эмигрантов и беженцев из России в Украине, точкой сборки российской диаспоры в Украине и Восточной Европе.
    В Киеве открылся Дом Свободной России
    Дом Свободной России,facebook

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В Киеве открылся "Дом Свободной России в Киеве", альтернативное посольство российского гражданского общества в Украине, сообщается на сайте организации.

    "Дом – это открытая платформа для диалога и исследований о современной России и ее влиянии на международное сообщество, о российско-украинских отношениях, о конфликте на Донбассе и аннексии Крыма. Дом – это безопасное пространство для эмигрантов и беженцев из России в Украине, точка сборки российской диаспоры в Украине и Восточной Европе, ретранслятор ценностей свободного мира в Россию", — отмечается на сайте организации.

    Дом Свободной России, twitter
    В Киеве открылся Дом Свободной России

    В Общественный совет "Дома" вошли представители ряда украинских общественных организаций и российской диаспоры, а также известные журналисты, в том числе: тележурналист Евгений Киселев, политолог и политичсекий беженец Михаил Савва,  руководитель КрымSOS Тамила Ташева, журналист Hromadske.ua Екатерина Сергацкова, политический аналитик Андрей Круглашов, руководитель Международной Хельсинкской Ассоциации Даниил Мещеряков, главный редактор The Odessa Review Владислав Давидзон.

    С открытием "Дома", в него переедут гуманитарный инфо-проект Emigrussia.org, а также проект "Слова свободы", содействующий отправке писем политзаключенным в России.

    "Дом Свободной России" в Киеве работает при содействии European Endowment for Democracy, а также Фонда Бориса Немцова за Свободу. 

    Ранее сообщалось, что оборот внешней торговли между Украиной и Россией за период январь-февраль составил 1,411 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ. Таким образом, оборот вырос на 35% в годовом выражении.

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