КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В Киеве открылся "Дом Свободной России в Киеве", альтернативное посольство российского гражданского общества в Украине, сообщается на сайте организации.

"Дом – это открытая платформа для диалога и исследований о современной России и ее влиянии на международное сообщество, о российско-украинских отношениях, о конфликте на Донбассе и аннексии Крыма. Дом – это безопасное пространство для эмигрантов и беженцев из России в Украине, точка сборки российской диаспоры в Украине и Восточной Европе, ретранслятор ценностей свободного мира в Россию", — отмечается на сайте организации.

Дом Свободной России, twitter В Киеве открылся Дом Свободной России

В Общественный совет "Дома" вошли представители ряда украинских общественных организаций и российской диаспоры, а также известные журналисты, в том числе: тележурналист Евгений Киселев, политолог и политичсекий беженец Михаил Савва, руководитель КрымSOS Тамила Ташева, журналист Hromadske.ua Екатерина Сергацкова, политический аналитик Андрей Круглашов, руководитель Международной Хельсинкской Ассоциации Даниил Мещеряков, главный редактор The Odessa Review Владислав Давидзон.

С открытием "Дома", в него переедут гуманитарный инфо-проект Emigrussia.org, а также проект "Слова свободы", содействующий отправке писем политзаключенным в России.

"Дом Свободной России" в Киеве работает при содействии European Endowment for Democracy, а также Фонда Бориса Немцова за Свободу.

Ранее сообщалось, что оборот внешней торговли между Украиной и Россией за период январь-февраль составил 1,411 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ. Таким образом, оборот вырос на 35% в годовом выражении.

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