Самые востребованные вакансии в Киеве - айтишники, юристы и водители

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В столице на одно свободное рабочее место претендуют два человека. Всего в Киеве имеют работу почти полтора миллиона человек, сообщает городской центр занятости. Говорят, такой высокий уровень конкуренции в отдельных сегментах рынка побудил лиц, которым стало трудно найти работу по специальности, искать ее в смежных или вообще в новых отраслях.

О занятости населения в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала эйчар-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина.

"Если говорить о популярных вакансиях, мы в это вкладываем вакансии, на которые поисковики более охотно отзываются. И мы недавно провели аналитику топ-пять вакансий, на которые больше всего отзывов. У нас есть закономерность — туда всегда входят руководители, айтишники, водители и юристы. В апреле не было никаких неожиданностей. Первое место занято вакансией водителя для юридической компании, которая получала ежедневно 53 отзыва", — отметила эксперт.

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