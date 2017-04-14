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    Самые востребованные вакансии в Киеве - айтишники, юристы и водители

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    Эйчар-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала, что наиболее востребованная вакансия за прель ежедневно получала по 53 отзыва.
    Группа людей
    REUTERS Yuya Shino

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В столице на одно свободное рабочее место претендуют два человека. Всего в Киеве имеют работу почти полтора миллиона человек, сообщает городской центр занятости. Говорят, такой высокий уровень конкуренции в отдельных сегментах рынка побудил лиц, которым стало трудно найти работу по специальности, искать ее в смежных или вообще в новых отраслях.

    О занятости населения в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала эйчар-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина.

    "Если говорить о популярных вакансиях, мы в это вкладываем вакансии, на которые поисковики более охотно отзываются. И мы недавно провели аналитику топ-пять вакансий, на которые больше всего отзывов. У нас есть закономерность — туда всегда входят руководители, айтишники, водители и юристы. В апреле не было никаких неожиданностей. Первое место занято вакансией водителя для юридической компании, которая получала ежедневно 53 отзыва", — отметила эксперт.

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