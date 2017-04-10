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    Киев

    О легальной работе Uber в Украине нет и речи - профсоюз таксистов

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    Киев - поле битвы Кличко и бизнеса (167)

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    Мэр Киева Виталий Кличко должен ответить, куда подевались обещанные иностранной компанией инвестиции. Об этом в эфире ГС заявил глава Профсоюза таксистов Украины Василий Попик.
    Международный сервис заказа такси Uber
    REUTERS Kai Pfaffenbach

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Рима запретил использование сервиса Uber. Таким образом суд поддержал жалобу профсоюзов такси и дал Uber десять дней на прекращение деятельности на территории Италии. Если компания не выполнит это решение, то будет оштрафована на 10 тысяч евро за каждый просроченный день. В Uber уже заявили, что шокированы таким решением и намерены немедленно его обжаловать. При этом проблемы у сервиса Uber возникли также в Дании, Швеции и Финляндии, а вот в Украине он продолжает расширять рынок своих услуг. Так, 30 марта сервис заработал в Днепре.

    Кличко стал первым пассажиром сервиса Uber в Киеве
    Канал партии "УДАР" на Youtube
    Кличко - первый пассажир сервиса Uber в Киеве

    Насколько законно работает сервис Uber в Украине, в эфире радиостанции "Голос Столицы" прояснил глава Профсоюза таксистов Украины Василий Попик.

    "Во-первых, если сегодня на столбах в Киеве висят объявления: "Подключаю к Uber без документов, то о какой легальной работе мы можем говорить? И, во-вторых, было бы любопытно спросить у Виталия Кличко, который говорил, что с приходом Uber на рынок они принесут инвестиции. Интересно, сколько и куда было инвестировано компанией Uber, и будут ли они платить налоги в Украине?" — заявил Попик.

    Ранее сообщалось, что американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, подал иск против компании Uber, обвинив ее в воровстве интеллектуальной собственности, а именно используемой в беспилотных автомобилях технологии лидара (лазерного локатора).

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