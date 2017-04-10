О легальной работе Uber в Украине нет и речи - профсоюз таксистов

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Рима запретил использование сервиса Uber. Таким образом суд поддержал жалобу профсоюзов такси и дал Uber десять дней на прекращение деятельности на территории Италии. Если компания не выполнит это решение, то будет оштрафована на 10 тысяч евро за каждый просроченный день. В Uber уже заявили, что шокированы таким решением и намерены немедленно его обжаловать. При этом проблемы у сервиса Uber возникли также в Дании, Швеции и Финляндии, а вот в Украине он продолжает расширять рынок своих услуг. Так, 30 марта сервис заработал в Днепре.

Насколько законно работает сервис Uber в Украине, в эфире радиостанции "Голос Столицы" прояснил глава Профсоюза таксистов Украины Василий Попик.

"Во-первых, если сегодня на столбах в Киеве висят объявления: "Подключаю к Uber без документов, то о какой легальной работе мы можем говорить? И, во-вторых, было бы любопытно спросить у Виталия Кличко, который говорил, что с приходом Uber на рынок они принесут инвестиции. Интересно, сколько и куда было инвестировано компанией Uber, и будут ли они платить налоги в Украине?" — заявил Попик.

Ранее сообщалось, что американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, подал иск против компании Uber, обвинив ее в воровстве интеллектуальной собственности, а именно используемой в беспилотных автомобилях технологии лидара (лазерного локатора).