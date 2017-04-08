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    Киев

    В Киеве у Рады митинговали против запрета абортов

    (обновлено: )4802
    Участники акции держали плакаты с лозунгами "Ее тело - ее дело", "Право на жизнь имеет человек, а не эмбрион", "Нежеланные дети - несчастное общество".
    В Киеве у Рады митинговали против запрета абортов
    УНИАН

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В Киеве несколько десятков активистов протестовали у здания Верховной Рады против законопроекта, который предлагает запретить аборты, передает BBC.

    Мария Золкина
    Фото из открытых источников
    Почему в Раде заговорили о запрете абортов. Комментарий Золкиной

    Участники акции держали плакаты с лозунгами "Ее тело — ее дело", "Право на жизнь имеет человек, а не эмбрион", "Нежеланные дети — несчастное общество".

    "Кое-кто держал в руках проволочные вешалки, которые стали символом движения против запрета абортов во многих странах", — отмечает BBC.

    Напомним, в конце марта депутат Верховной Рады от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Дмитрий Голубов внес в парламент законопроект, которым предлагает запретить аборты в Украине, исключением могут стать только существенные причины.

    УНИАН
    В Киеве у Рады митинговали против запрета абортов
    УНИАН
    В Киеве у Рады митинговали против запрета абортов

    Во второй половине 2016 года в Польше прошла серия массовых акций протеста против плана властей об ужесточении законодательства об абортах.

    Проект гражданской инициативы "Стоп аборты" предполагал введение штрафов и уголовной ответственности за аборты как для врачей, так и для женщин, а также классификацию плода как "зачатого ребенка", а аборта — как "дородового убийства".

    После многочисленных протестов сейм проголосовал за отклонение законопроекта, который вызвал общественное недовольство.

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