КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В Киеве несколько десятков активистов протестовали у здания Верховной Рады против законопроекта, который предлагает запретить аборты, передает BBC.

Участники акции держали плакаты с лозунгами "Ее тело — ее дело", "Право на жизнь имеет человек, а не эмбрион", "Нежеланные дети — несчастное общество".

"Кое-кто держал в руках проволочные вешалки, которые стали символом движения против запрета абортов во многих странах", — отмечает BBC.

Напомним, в конце марта депутат Верховной Рады от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Дмитрий Голубов внес в парламент законопроект, которым предлагает запретить аборты в Украине, исключением могут стать только существенные причины.

УНИАН В Киеве у Рады митинговали против запрета абортов

УНИАН В Киеве у Рады митинговали против запрета абортов

Во второй половине 2016 года в Польше прошла серия массовых акций протеста против плана властей об ужесточении законодательства об абортах.

Проект гражданской инициативы "Стоп аборты" предполагал введение штрафов и уголовной ответственности за аборты как для врачей, так и для женщин, а также классификацию плода как "зачатого ребенка", а аборта — как "дородового убийства".

После многочисленных протестов сейм проголосовал за отклонение законопроекта, который вызвал общественное недовольство.