Аэропорт "Киев" расконсервировал терминал для внутренних рейсов

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В международном аэропорту Киев ("Жуляны") заработал терминал D для обслуживания внутренних рейсов, сообщает пресс-служба аэропорта.

В декабре 2014 года было принято решение о временном закрытии терминала D. После этого все пассажиры на внутренние и международные рейсы обслуживались в терминале А.

"События 2013-2014 гг. внесли свои коррективы в работу аэропорта, пассажиропоток и количество рейсов резко снизились, полеты по Украине также сократились в связи с уменьшением количества аэропортов (Донецк, Луганск, Симферополь). Содержать отдельно терминал для внутренних рейсов стало нерентабельно", — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Терминал D расположен рядом с основным терминалом А и впервые был открыт 4 октября 2013 года — именно для обслуживания пассажиров, путешествующих по Украине.

Как сообщалось ранее, международный аэропорт "Борисполь" занял третье место в рейтинге десяти лучших аэропортов Восточной Европы. ТОП возглавил международный аэропорт Ференца Листа в Будапеште, на втором месте – международный аэропорт Таллина.