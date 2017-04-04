наверх
04.04.201704:51
Курсы валют НБУ
  • EUR28.81- 0.08
  • USD27.02+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Повышенные меры безопасности в метро Киева продлятся до 15 мая

    (обновлено: )20
    Начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик сообщила, что на станциях столичной подземки несут службу полицейские и военнослужащие Нацгвардии, привлечены кинологи.
    Усиление мер безопасности в метро Киева
    Facebook Оксаны Блищик

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Меры безопасности в киевском метрополитене будут усилены до 15 мая, сообщила начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик.

    Для СБУ дело чести найти тех, кто совершил теракт в Мариуполе. Видео
    "24 канал" на Youtube
    Для СБУ дело чести найти тех, кто совершил теракт в Мариуполе

    "До 15 мая усилены меры безопасности в столичном метрополитене: на станциях подземки несут службу полицейские и военнослужащие Нацгвардии. Привлечены кинологи. Прошу с пониманием относиться к их работе, ведь все это для нашей безопасности", — написала Блищик на своей странице в Facebook.

    Смотрите также: Удар в спину. Теракт в метро Петербурга

    Такие меры безопасности продлятся до 15 мая, то есть до завершения проведения Евровидения-2017.

    В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

    По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек, еще 45 были ранены. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Цветы в память о погибших в метро Санкт–Петербурга
    Теракт в метро Санкт-Петербурга
    Пульт от телевизора
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Слоган Евровидения-2017
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...