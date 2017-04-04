Повышенные меры безопасности в метро Киева продлятся до 15 мая

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Меры безопасности в киевском метрополитене будут усилены до 15 мая, сообщила начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик.

"До 15 мая усилены меры безопасности в столичном метрополитене: на станциях подземки несут службу полицейские и военнослужащие Нацгвардии. Привлечены кинологи. Прошу с пониманием относиться к их работе, ведь все это для нашей безопасности", — написала Блищик на своей странице в Facebook.

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Такие меры безопасности продлятся до 15 мая, то есть до завершения проведения Евровидения-2017.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек, еще 45 были ранены.