"Киевский метрополитен" призвал граждан сообщать о любых находках на станциях

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В КП "Киевский метрополитен" призвали граждан при обнаружении неизвестных предметов не осматривать их самостоятельно, а уведомлять сотрудников на станциях на странице предприятия в Facebook.

"За последние годы киевский метрополитен получил более 150 анонимных звонков о минировании. Постоянно проводятся обзоры станций, работающих кинологи и правоохранители. Мы призываем пассажиров не оставлять вещи в вагонах и сообщать о любых находках и ни в коем случае не осматривать их самостоятельно", — обратились к гражданам в КП "Киевский метрополитен" в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга.

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Взрывы в санкт-петербургском метро произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро: "Сенная площадь" и "Технологический институт". Президенту РФ Владимиру Путину, которой в понедельник находится с рабочей поездкой в Петербурге, доложено об инциденте. По предварительным данным, в результате взрывов погибли десять человек.