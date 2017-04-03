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    Киев

    В Киеве ночью снесли кафе в парке Шевченко

    Тема:

    Киев - поле битвы Кличко и бизнеса (165)

    (обновлено: )13201
    На месте присутствовали владельцы заведения, которые настаивали, что у них есть все разрешительные документы. Люди в форме коммунальщиков в ответ заявили, что срок их лицензии истек.
    Демонтаж кафе в парке Шевченко в Киеве
    unn.com.ua

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные в ночь на понедельник демонтировали кафе в парке Шевченко в Киеве, сообщает УНН.

    По данным издания, около 40 человек, на которых была форма сотрудников коммунальных служб, стали разбирать заведение. На месте происшествия присутствовала спецтехника, с помощью которой вывезли стройматериалы.

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    На место прибыли и владельцы здания, заявив, что у них есть все разрешительные документы. В свою очередь коммунальщики заявили, что у владельцев истек срок лицензии на предпринимательство.

    unn.com.ua
    Демонтаж кафе в парке Шевченко в Киеве

    Ранее замдиректора департамента благоустройства КГГА Тарас Панчий в эфире "ГС" пояснил, что демонтировать без разрушения МАФы невозможно, поскольку часто они обкладываются кирпичом, как капитальные сооружения.

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