В Киеве ночью снесли кафе в парке Шевченко

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные в ночь на понедельник демонтировали кафе в парке Шевченко в Киеве, сообщает УНН.

По данным издания, около 40 человек, на которых была форма сотрудников коммунальных служб, стали разбирать заведение. На месте происшествия присутствовала спецтехника, с помощью которой вывезли стройматериалы.

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На место прибыли и владельцы здания, заявив, что у них есть все разрешительные документы. В свою очередь коммунальщики заявили, что у владельцев истек срок лицензии на предпринимательство.

unn.com.ua Демонтаж кафе в парке Шевченко в Киеве

Ранее замдиректора департамента благоустройства КГГА Тарас Панчий в эфире "ГС" пояснил, что демонтировать без разрушения МАФы невозможно, поскольку часто они обкладываются кирпичом, как капитальные сооружения.