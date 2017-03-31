На Троещине в Киеве взорвался газовый баллон, есть пострадавший

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. На территории столичного гаражного кооператива в микрорайоне "Троещина" в одном из гаражей произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина, сообщает пресс-служба ГСЧС.

По прибытии спасателей на место происшествия было установлено, что в результате взрыва газового баллона произошло частичное разрушение перегородок и перекрытий 2-х гаражных боксов с последующим возгоранием автомобиля. В ходе тушения пожара спасатели спасли мужчину в 1974 г.р., который находился под завалами.

ГСЧС Последствия взрыва баллона

По словам мужчины из соседнего гаража, пострадавший мог проводить в гараже ремонтные работы.

На месте происшествия работали 5 единиц основной и специальной пожарноспасательной техники, а также 20 человек личного состава Киевского гарнизона.

Проводятся работы по разборке конструкций гаража с помощью крана. Под завалами еще находятся газовые баллоны, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Троещине произошел масштабный пожар.