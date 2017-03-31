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    На Троещине в Киеве взорвался газовый баллон, есть пострадавший

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    В результате взрыва газового баллона произошло частичное разрушение перегородок и перекрытий 2-х гаражных боксов с последующим возгоранием автомобиля.
    Последствия взрыва баллона
    ГСЧС

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. На территории столичного гаражного кооператива в микрорайоне "Троещина" в одном из гаражей произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина, сообщает пресс-служба ГСЧС.

    По прибытии спасателей на место происшествия было установлено, что в результате взрыва газового баллона произошло частичное разрушение перегородок и перекрытий 2-х гаражных боксов с последующим возгоранием автомобиля. В ходе тушения пожара спасатели спасли мужчину в 1974 г.р., который находился под завалами.

    ГСЧС
    Последствия взрыва баллона

    По словам мужчины из соседнего гаража, пострадавший мог проводить в гараже ремонтные работы.

    На месте происшествия работали 5 единиц основной и специальной пожарноспасательной техники, а также 20 человек личного состава Киевского гарнизона.

    Проводятся работы по разборке конструкций гаража с помощью крана. Под завалами еще находятся газовые баллоны, добавили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что на Троещине произошел масштабный пожар.

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