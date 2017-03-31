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    Власти Киева демонтируют более 350 нелегальных газовых автозаправок

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    Руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко сообщил, что демонтаж АГЗП будут проводить совместно с прокуратурой, полицией и ГСЧС, не нарушая законов и норм.
    Владимир Бондаренко, депутат Киевского городского совета и глава Киевсовета по вопросам ЖКХ и ТЭК
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Власти Киева намерены демонтировать более 350 газовых автозаправок, которые работают без разрешительной документации, сообщил руководитель аппарата Киевгоргосадминистрации (КГГА) Владимир Бондаренко.

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    Информационное агентство УНН/youtube
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    "Город готов к переговорам с тем бизнесом, который соблюдает нормы и не будет вести переговоры с теми, кто их не соблюдает. 353 АГЗП на протяжении прошлого и этого года получили соответствующие уведомления. Всех их демонтируют независимо от того, какое сопротивление будет с их стороны", — сказал Бондаренко, которого цитирует пресс-служба КГГА. 

    В КГГА подчеркнули, что демонтаж проводят совместно с прокуратурой, полицией и ГСЧС, не нарушая законов и норм.  

    По словам Бондаренко, единственными газозаправными пунктами, которые могут законно функционировать, являются те, которые входят в состав стационарных заправок. 

    Отметим, с начала года в столице уже демонтировали 59 автогазозаправных станции.  Накануне, 30 марта, протестующие сотрудники газовых автозаправок заблокировали центр Киева

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