Власти Киева демонтируют более 350 нелегальных газовых автозаправок

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Власти Киева намерены демонтировать более 350 газовых автозаправок, которые работают без разрешительной документации, сообщил руководитель аппарата Киевгоргосадминистрации (КГГА) Владимир Бондаренко.

"Город готов к переговорам с тем бизнесом, который соблюдает нормы и не будет вести переговоры с теми, кто их не соблюдает. 353 АГЗП на протяжении прошлого и этого года получили соответствующие уведомления. Всех их демонтируют независимо от того, какое сопротивление будет с их стороны", — сказал Бондаренко, которого цитирует пресс-служба КГГА.

В КГГА подчеркнули, что демонтаж проводят совместно с прокуратурой, полицией и ГСЧС, не нарушая законов и норм.

По словам Бондаренко, единственными газозаправными пунктами, которые могут законно функционировать, являются те, которые входят в состав стационарных заправок.

Отметим, с начала года в столице уже демонтировали 59 автогазозаправных станции. Накануне, 30 марта, протестующие сотрудники газовых автозаправок заблокировали центр Киева.