В Киеве протестующие сотрудники газовых автозаправок перекрыли ул. Грушевского

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Более 100 человек протестовали на улице Грушевского напротив здания Кабмина в центре Киева с требованием сохранения рабочих мест на газовых заправках, передает в четверг агентство УНИАН.

По данным СМИ, с начала 2017 года в Киеве демонтировали 72 нелегальные газовые заправки из-за нарушений норм техногенной безопасности. Они размещались возле жилых зданий и многолюдных транспортных автомагистралей с нарушением техники безопасности.

"В Киеве протестующие заблокировали движение по улице Грушевского напротив здания кабинета министров Украины… В акции принимали участие более 100 человек, которые требовали сохранения рабочих мест на газовых заправках", — говорится в сообщении.

Как отметил депутат Сергей Каплин, который выступил перед участниками мероприятия, акция носит предупредительный характер. "В день проведения "Евровидения" мы парализуем все центральные улицы нашего города", — приводит агентство слова Каплина.

Участники акции держали в руках плакаты с лозунгами против демонтажа легальных, по их мнению, газовых автозаправок, движение на Грушевского было заблокировано примерно 15 минут, здание Кабмина охраняла полиция.

Ранее заместитель начальника управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко заявил, что в Киевской городской государственной администрации намерены демонтировать незаконные газовые АЗС в Киеве.