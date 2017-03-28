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    Мемориальные доски Криницыной и Брондукову открыли в Киеве

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    На открытие мемориальной доски из Москвы прилетела дочь Маргариты Криницыной, сценарист Алла Сурина-Криницина. Также присутствовали на мероприятии вдова Борислава Брондукова Екатерина.
    Мемориальные доски Маргарите Криницыной и Бориславу Брондукову в Киеве
    ZN.UA/Василий Артюшенко

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Киеве накануне установили мемориальные доски народным артистам Украины Маргарите Криницыной и Бориславу Брондукову.

    Доски установлена на фасаде дома, где они жили по улице Амвросия Бучмы (Днепровский район).

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    На открытие мемориальной доски из Москвы прилетела дочь Маргариты Криницыной, сценарист Алла Сурина-Криницина. Также присутствовали на мероприятии вдова Борислава Брондукова Екатерина и их сыновья — Константин и Богдан, сообщает ZN.UA.

    ZN.UA/Василий Артюшенко
    Мемориальные доски Маргарите Криницыной и Бориславу Брондукову в Киеве

    Маргарита Криница стала известной благодаря роли Прони Прокоповны в фильме "За двумя зайцами". Борислав Брондуков известен по фильмам "Афоня", "Осенний марафон", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и др. 

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