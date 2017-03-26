В воскресенье в Киеве ожидается мокрый снег

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В воскресенье, 26 марта, в Украине сохранится пасмурная погода, похолодание до 3 градусов мороза. Во многих областях страны пройдут небольшие дожди, иногда с мокрым снегом, сообщает Gismeteo.

"Осадков не предвидится лишь в Закарпатской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Луганской и Запорожской областях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 1 тепла, днем столбики термометров будет варьироваться в пределах от 5 до 7 градусов тепла, лишь в южной части ночью прогнозируется до 4 граудсов, днем воздух прогреется максимально до 10 градусов.

В Киеве ожидается переменная облачность, осадки в виде небольшого снега и дождя. Температура воздуха в течение суток составит до 7 градусов тепла.

Украинский гидрометцентр Прогноз погоды на 26 марта

Ранее сообщалось, что в выходные, 25-26 марта, в Украину придет похолодание, понизится температура и пойдут дожди.