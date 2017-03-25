Стало известно, где похоронят Вороненкова

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, убитого в центре столицы, похоронят в субботу на Зверинецком кладбище Киева, сообщает интернет-издание "Страна.ua".

Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Отпевание Вороненкова проходит в субботу во Владимирском соборе.

Смотрите также: Первые кадры с церемонии прощания с Денисом Вороненковым

"В субботу после отпевания экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова похоронят на Зверинецком кладбище Киева", — сообщает издание со ссылкой на своего корреспондента.

Ранее вдова Вороненкова Мария Максакова заявила в беседе с корреспондентом "Медузы", что после произошедшего в Киеве ее возят на бронированной машине в сопровождении охраны. Он также заявила, что в связи с произошедшим не собирается ничего делать, и даже думать не будет о том, кто мог совершить покушение и кто за ним стоит, а сосредоточится на воспитании своих детей.

СМИ пишет, что официально кладбище было закрыто в 50-х годах. Позже на кладбище появилась новая площадка, где хоронят "только известных людей и по разрешению мэрии". По информации издания, на Зверинецком кладбище находится семейный склеп президента Украины Петра Порошенко, здесь покоятся его мать и младший брат.

Из России в Украину Денис Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их якобы заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.