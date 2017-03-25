В Киеве началось отпевание Дениса Вороненкова

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Отпевание убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова началось во Владимирском соборе в столице, сообщает корреспондент РИА Новости Украина.

На церемонии, на которую пришли около ста человек, присутствуют вдова убитого Мария Максакова, а также бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

С опозданием в собор прибыл советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

РИА Новости Украина Гроб с телом Дениса Вороненкова доставили во Владимирский собор в Киеве

Как ранее сообщал Пономарев, близкие и друзья погибшего решили, что похороны Вороненкова пройдут в Киеве.

Денис Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.

Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой ("Единая Россия"), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

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После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.