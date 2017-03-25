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    Киев

    Киеву нужен мораторий на строительство высоток в центре – эксперт

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    Сокоординатор Совета по урбанистике Киева Григорий Мельничук в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что здания в центре Киева не должны иметь больше семи этажей.
    Виды Киева. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Киеву нужны четкие правила для контроля за строительством в исторической части. Об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко во время встречи с представителями ЮНЕСКО. По его словам, в этом году власти Киева совместно с Министерством культуры примет историко-архитектурный опорный план, потом утвердят Генплан и город обезопасится от хаотичной и незаконной застройки.

    Что нужно сделать в первую очередь, рассказал сокоординатор Совета по урбанистике Киева Григорий Мельничук в эфире радиостанции Голос Столицы.

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    "Наверное, четкий зонинг и четкий мораторий на строительство высотных зданий. То есть в центре города не должно быть больше 5-7, максимум 9, этажей, и то зависимо от рельефа. Плюс очень важно придерживаться проектов строительства. Например, строительство на улице Нижний Вал, где планировалось пять этажей, а выросло до десяти", — считает эксперт.

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