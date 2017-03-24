В Киеве произошла массовая поножовщина

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Четыре человека попали в больницу с ножевыми ранениями в результате, которая сегодня ночью произошла на проспекте Свободы в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Поздно вечером в дежурную часть Главного управления столичной полиции позвонила женщина и сообщила о драке между мужчинами на проспекте Свободы недалеко от поликлиники. Патрульные, приехавшие на вызов, застали на месте происшествия раненого 43-летнего мужчину, который написал заявление. Карета "скорой" доставила его в больницу.

Остальные участники драки скрылись, но позже от вречей поступило еще три сообщения о мужчинах с ножевыми ранениями.

Поскольку все раненые находятся в реанимации, объяснения от них пока не получены.

Жена первого потерпевшего рассказала, что она возвращалась домой, держа в руке фонарик, муж должен был ее встретить, но немного задерживался. Неподалеку от поликлиники стояли трое парней, которым не понравилось, что женщина посветила на них. Грубые слова в адрес киевлянки возмутили ее подошедшего мужа, и началось "выяснение отношений". После драки на месте происшествия остался только самый старший мужчина, который вызвал полицию и врачей.

Молодые парни разбежались, а когда им стало плохо, их родственники вызвали "скорую".

Все они местные жители, ранее судимые, находятся на учете в полиции. Один из них, 26-летний, четыре раза привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений.

Следователи начали уголовное производство по статье 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одесском СИЗО повесился "овидиопольский убийца" Дмитрий Погорелов, жестоко убивший женщину и ее малолетнюю дочь.