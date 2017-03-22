Кличко решил выпустить книгу своих оговорок

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко в скором времени выпустит книгу, в которой будут собраны все его оговорки.

"Скоро, я уже обещал, выпущу книжку изречений. Так что будет интересно почитать", — цитирует Кличко издание "Гордон".

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Также он отметил, что считает самыми забавными оговорками о "замах, которые лежат в Кабине" и о том, "что нужно готовиться к земле".

Виталий Кличко не раз оказывался в неловких ситуациях во время публичных выступлений, чем привлекал к себе внимание СМИ и пользователей соцсетей. Одной из самых известных фраз Кличко стала "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".