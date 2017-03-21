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    Киев

    Возле банка в центре Киева у мужчины отобрали сумку с деньгами

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    Событие произошло возле банковского отделения на Кловском спуске в Печерском районе столицы. Злоумышленники ударили жертву по голове, после чего выхватили из его багажника сумку с деньгами.
    Работа полиции на месте нападения на мужчину в Киеве
    ГУ НП в Киеве

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Двое неизвестных во вторник напали на мужчину в Киеве и забрали у него сумку с деньгами, пострадавший госпитализирован, сообщает пресс-служба столичной полиции.

    ЧП произошло возле банковского отделения на Кловском спуске в Печерском районе.

    "Мужчина на машине подъехал к финансовому учреждению, а когда вышел из салона, к нему подбежали двое неизвестных. Они ударили жертву по голове, после чего выхватили из его багажника сумку с деньгами. С места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле", — сказано в сообщении.

    ГУ НП в Киеве
    Работа полиции на месте нападения на мужчину в Киеве

    Следственно-оперативная группа полиции задокументировала событие, правоохранители опрашивают возможных свидетелей и очевидцев нападения.

    Решается вопрос об открытии уголовного производства. Какая сумма украдена, не сообщается.

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    Аналогичный случай произошел в феврале в переулке Электриков на территории Подольского района столицы: у частного предпринимателя неизвестные в балаклавах отобрали сумку, в которой было более 3 миллионов гривен.

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