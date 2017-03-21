В Киеве упала железная конструкция на остановке

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. На улице Евгения Сверстюка (бывшая улица Марины Расковой) в Киеве обрушилась конструкция остановки общественного транспорта, сообщили на странице "Вконтакте" Днепровского района столицы.

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Также была опубликована и соответствующая фотография остановки.

"Она устала", – прокомментировал фотографию ее автор.

Также на фотографию с юмором отреагировали и другие подписчики этой страницы.

vk.com/dneprovskiu_rayon Скриншот со страницы "Вконтакте"

Как сообщалось ранее, в Киеве в аварийном состоянии в районе железнодорожного вокзала находится Воздухофлотский путепровод.