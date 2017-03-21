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    Киев

    В Киеве упала железная конструкция на остановке

    (обновлено: )10920
    В соцсети разместили фотографию с обрушившейся железной конструкцией остановки общественного транспорта в Киеве. Пользователи уже успели пошутить на эту тему.
    В Киеве упала железная беседка на остановке общественного транспорта
    vk.com/dneprovskiu_rayon

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. На улице Евгения Сверстюка (бывшая улица Марины Расковой) в Киеве обрушилась конструкция остановки общественного транспорта, сообщили на странице "Вконтакте" Днепровского района столицы.

    Смотрите также: В Киеве Воздухофлотский мост трещит по швам

    Также была опубликована и соответствующая фотография остановки.

    "Она устала", – прокомментировал фотографию ее автор.

    Также на фотографию с юмором отреагировали и другие подписчики этой страницы.

    vk.com/dneprovskiu_rayon
    Скриншот со страницы "Вконтакте"

    Как сообщалось ранее, в Киеве в аварийном состоянии в районе железнодорожного вокзала находится Воздухофлотский путепровод. 

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