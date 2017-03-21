Полиция усилила меры безопасности в центре Киева

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Киевская полиция усилила меры безопасности из-за запланированных массовых акций, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

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"В течение 21-24 марта в Киеве состоятся мероприятия с массовым участием граждан и заседание Верховной Рады Украины. Кроме правительственного квартала, усиленные наряды правоохранителей будут нести службу на остановках общественного транспорта и в метрополитене", — говорится в сообщении.

В общей сложности в охране общественной безопасности будут задействованы более 1 тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Правоохранители призывают участников массовых мероприятий, киевлян и гостей столицы не нарушать закон и соблюдать установленные правила поведения.

Как сообщалось ранее, в Киеве в понедельник стартовал набор в патрульную полицию.