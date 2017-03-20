В Киеве на рынке продают копию наряда жены Трампа

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В одном из торговых павильонов киевского рынка "Дарынок" появилась точная копия инаугурационного наряда первой леди США Мелании Трамп.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook президент Украинского Центра общественного развития Марина Бурмака.

"Киев. "Дарынок". Да, да, то самое платье… Во истину, великая сила маркетинга!", — написала Бурмака.

Напомним, Меланья Трамп выбрала для инаугурации своего супруга президента США Дональда Трампа голубой костюм от американского дизайнера Ральфа Лорена.