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    Киев

    В Киеве на рынке продают копию наряда жены Трампа

    (обновлено: )6
    Наряд на киевском рынке Дарынок и Мелания Трамп во время инаугурации
    Марина Бурмака, facebook

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В одном из торговых павильонов киевского рынка "Дарынок" появилась точная копия инаугурационного наряда первой леди США Мелании Трамп.

    Об этом сообщила на своей странице в Facebook президент Украинского Центра общественного развития Марина Бурмака.

    "Киев. "Дарынок". Да, да, то самое платье… Во истину, великая сила маркетинга!", — написала Бурмака.

    Напомним, Меланья Трамп выбрала для инаугурации своего супруга президента США Дональда Трампа голубой костюм от американского дизайнера Ральфа Лорена.

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