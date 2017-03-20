В Киеве стартует набор в патрульную полицию

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В Киеве в понедельник стартует набор в патрульную полицию, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Набор объявят на 1 тыс. 270 вакансий патрульного полицейского.

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Отмечается, что в связи с мероприятием пройдет пресс-конференция при участии руководства Нацполиции, Департамента патрульной полиции, а также столичного градоначальника Виталия Кличко. Начало мероприятия в 12:00.

Напомним, патрульная полиция в столице начала работу 4 июля 2015 года. С участием патрульных был ряд резонансных происшествий.