Кличко сообщил, что подчиненные называют его Boss из-за одежды

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Мэр Киева, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко рассказал, что подчиненные за глаза называют его Boss за участие в бытность боксером в рекламной компании одноименного бренда одежды.

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"То, что до меня доходило, может быть потому что я долгое время имел контракт с компанией Boss, они продолжают называть меня Boss, шеф, кто-то, я слышал, "большой", — сказал Кличко в воскресенье в эфире передачи "Гордон" на телеканале "112.Украина", отвечая на вопрос известно ли ему, как за глаза его называют подчиненные.

Ранее сообщалось, что Кличко находится в дружеских отношениях с Арнольдом Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне, в частности Шварценеггер помогает братьям Кличко проводить аукционы благотворительного фонда.