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    Киев

    СМИ сообщают об угрозе обрушения еще одного моста в Киеве

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    Обрушение автомобильного моста в Киеве (43)

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    У моста проржавели деформационные стыки, а бровки рассыпались на проезжую часть. В аварийном состоянии находится не весь путепровод, а лишь мост над железно-дорожным полотном.
    Воздухофлотский путепровод в аварийном состоянии
    Информатор

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В Киеве, где недавно частично обрушился Шулявский мост, в аварийном состоянии в районе железнодорожного вокзала находится Воздухофлотский путепровод.

    Кава: в Украине 9 тысяч мостов находятся в аварийном состоянии. Видео
    РИА Новости Украина
    Кава: в Украине 9 тысяч мостов находятся в аварийном состоянии

    Об этом сообщает издание "Информатор".

    У моста проржавели деформационные стыки, а бровки рассыпались на проезжую часть. Некоторые сквозные дыры имеют диаметр примерно 30 сантиметров.

    Отмечается, что в аварийном состоянии находится не весь путепровод, а лишь мост над железно-дорожным полотном.

    В случае такой аварии, как на Шулявском мосту, киевский железнодорожный вокзал может быть отрезан от города с западной стороны.

    Ранее в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль.

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