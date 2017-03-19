КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Сотрудниками внутренней безопасности и прокуратуры Киевской области разоблачена преступная группа, которая наладила сбыт оружия и боеприпасов на территории Киева. Среди дельцов — трое сотрудников полиции, сообщает Департамент внутренней безопасности МВД Украины.

"Как выяснилось в ходе уголовного производства, в состав группы входили трое полицейских Киевской области. Сформировал группу 26-летний сержант полиции, через которого непосредственно проходил канал сбыта оружия. Себе в соратники организатор взял своих сверстников: начальника склада вооружения и инспектора разрешительной системы областного главка полиции. Во время оперативных мероприятий были задокументированы три факта сбыта: продажа 2800 патронов калибра 7,62 мм, боевого пистолета калибра 9 мм и боевого пистолета иностранного происхождения", — говорится в сообщении.

Сумма прибыли операций составила 28 тыс грн и 4,1 тыс долларов США.

Сразу после последней сделки полицейские были задержаны совместными действиями сотрудников Управления внутренней безопасности, отдела быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины и прокуратуры Киевской области.

МВД Украины В Киевской области задержана группа полицейских, торговавшая оружием

Кроме того, по месту жительства фигурантов группы были проведены санкционированные обыски. Во время их проведения выявлены и изъяты ружья, пистолеты, автоматы, боеприпасы без разрешительных документов на них. Кроме того, правоохранители изъяли фальшивые удостоверения сотрудников СМИ, членов общественных организаций, на которые оформлялось оружие.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с ПЗРК и гранатометами в Запорожской области.