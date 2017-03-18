Под Киевом неизвестный бросил гранату в здание игорного клуба - полиция

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В здание незаконного игорного заведения в городе Обухов Киевской области неизвестный бросил гранату. Об этом сообщила в субботу пресс-служба областной полиции.

Читайте также: Карасев: Украина в системном кризисе, политики отстранились

Игорный бизнес в Украине официально запрещен с 2009 года, однако в стране продолжают работать множество подпольных заведений.

"Ночью неизвестный бросил гранату РГД-5 в витрину торгового заведения. К счастью, в результате этого никто не пострадал… Когда полицейские прибыли на место происшествия, то выяснилось, что под вывеской детской одежды самом деле функционировал игорный клуб", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция возбудила два уголовных дела по факту хулиганства и незаконного функционирования игорного заведения.

Ранее пресс-служба Харьковской областной полиции сообщила, что в Харькове неизвестный бросил гранату в помещение аптеки, пострадавших нет.