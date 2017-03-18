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    Киевские пляжи впервые протестируют европейские стандарты – Пикалов

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    Гендиректор коммунального предприятия "Плесо" Денис Пикалов в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что пляжи с европейским сервисов в Украине ранее были только гостиничные, но не общественные.
    Пляжи в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В 2017 году киевлянам обещают качественно новый отдых у воды. Проект деятельности на этот год на недавно презентовали в коммунальном предприятии "Плесо".

    О подготовке к новому купальному сезону рассказал генеральный директор коммунального предприятия "Плесо" Денис Пикалов в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "В этом году мы впервые попробуем протестировать некоторые наши пляжи соответственно с современными европейскими стандартами. В этом году есть большой шанс, что три киевских пляжа получат международное отличие качества – Голубой флаг. Это отличие свидетельствует о том, что мы учимся адаптировать менеджмент и сервис на наших украинских пляжах к европейским требованиям. Такой практики в столице точно не было, а если и было в Украине, то это были гостиничные пляжи, а не общественные", — отметил Пикалов.

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