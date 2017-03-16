В Киеве возле вокзала задержан мужчина с гранатами

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Полиция в четверг задержала возле вокзала в Киеве мужчину с гранатами, сообщила пресс-служба управления полиции столицы.

"Возле помещения вокзала сотрудники уголовного розыска остановили подозрительного мужчину: полицейские выясняют происхождение и предназначение боеприпасов", — говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчина – ранее судимый житель Броварского района Киевской области, правоохранителям он пояснил, что приехал в город в поисках работы, а гранаты нашел в парке.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". В рамках расследования полиция установит происхождение и предназначение изъятых гранат. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 3 марта в поселке Лиман, недалеко от Славянска Донецкой области, нашли женскую сумку с гранатами.