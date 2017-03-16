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    Киев

    В Киеве возле вокзала задержан мужчина с гранатами

    (обновлено: )13
    По данным полиции, мужчина – ранее судимый житель Броварского района Киевской области, правоохранителям он пояснил, что приехал в город в поисках работы, а гранаты нашел в парке.
    В Киева возле вокзала задержан мужчина с гранатами
    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Полиция в четверг задержала возле вокзала в Киеве мужчину с гранатами, сообщила пресс-служба управления полиции столицы.

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    "Возле помещения вокзала сотрудники уголовного розыска остановили подозрительного мужчину: полицейские выясняют происхождение и предназначение боеприпасов", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, мужчина – ранее судимый житель Броварского района Киевской области, правоохранителям он пояснил, что приехал в город в поисках работы, а гранаты нашел в парке.

    Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". В рамках расследования полиция установит происхождение и предназначение изъятых гранат. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

    Напомним, 3 марта в поселке Лиман, недалеко от Славянска Донецкой области, нашли женскую сумку с гранатами.

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