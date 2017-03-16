наверх
16.03.201703:56
Курсы валют НБУ
  • EUR28.55- 0.05
  • USD26.88- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    В КГГА требуют наказать охранников супермаркета, избивших школьника

    (обновлено: )22
    По словам уполномоченного президента Украина по правам детей Николая Кулебы, охрана схватила парня после того, как он для пробы перед покупкой съел несколько орехов.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В одном из супермаркетов Соломенского района Киева охрана избила 15-летнего школьника, который попробовал продукты с прилавка. Подросток по имени Руслан получил ушиб грудной клетки и многочисленные гематомы.

    Избиение охранников и штурм рейдерами автостоянки в Киеве (18+). Видео
    Канал Den Bojanić на Youtube
    Избиение охранников и штурм рейдерами автостоянки в Киеве (18+)

    По словам Николая Кулебы, уполномоченного президента Украина по правам детей, охрана схватила парня после того, как он для пробы перед покупкой съел несколько орехов. "Руслану надавали по ребрам и порвали куртку. Его 20 минут держали в подсобке, а когда приехала полиция — сказали, что парня никто не тянул сюда! Врачи зафиксировали у ребенка ушиб грудной клетки и гематомы", — рассказал Кулеба в комментарии "Сегодня".

    Смотрите также: "Лавры" Парасюка не дают покоя. Конфликт на блокпосту в Константиновке

    В супермаркете избиение парня не подтвердили и назвали произошедшее провокацией. "В магазин зашла группа агрессивно настроенных молодых людей, которые начали употреблять продукты питания прямо с прилавков. На замечания сотрудников молодые люди не реагировали, а в ответ начали употреблять нецензурные выражения. Охрана задержала одного из нарушителей до приезда полиции. Никаких телесных повреждений парню в супермаркете не наносили", — сообщили в магазине.

    По словам Владимира Бондаренко, главы аппарата Киевгорадминистрации, произошедшее в супермаркете будет расследовано. "Уже дано поручение проверить соблюдение лицензионных условий в деятельности охранной компании, работники которой применили силу к мальчику. Никакой угрозы 15-летний парень не представлял. Согласно имеющейся информации, понятно, что охранники не просто не выполнили, а грубо нарушили требования закона "Об охранной деятельности". Те, кто применил силу к подростку, должны быть не просто уволены, а понести уголовное наказание", — сообщил Бондаренко.

    Городские власти также намерены обратиться к столичным охранным структурам с инициативой провести инструктаж для своих сотрудников по соблюдению законодательства.

    В СМИ ранее сообщали, что инцидент произошел в "МегаМаркете" на ул. Гетьмана, 6. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Конфликт на блокпосту в Константиновке Донецкой области. Видео
    "Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Петр Порошенко
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    "Сбербанк". Архивное фото
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Юлия Самойлова
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ