В КГГА требуют наказать охранников супермаркета, избивших школьника

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В одном из супермаркетов Соломенского района Киева охрана избила 15-летнего школьника, который попробовал продукты с прилавка. Подросток по имени Руслан получил ушиб грудной клетки и многочисленные гематомы.

По словам Николая Кулебы, уполномоченного президента Украина по правам детей, охрана схватила парня после того, как он для пробы перед покупкой съел несколько орехов. "Руслану надавали по ребрам и порвали куртку. Его 20 минут держали в подсобке, а когда приехала полиция — сказали, что парня никто не тянул сюда! Врачи зафиксировали у ребенка ушиб грудной клетки и гематомы", — рассказал Кулеба в комментарии "Сегодня".

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В супермаркете избиение парня не подтвердили и назвали произошедшее провокацией. "В магазин зашла группа агрессивно настроенных молодых людей, которые начали употреблять продукты питания прямо с прилавков. На замечания сотрудников молодые люди не реагировали, а в ответ начали употреблять нецензурные выражения. Охрана задержала одного из нарушителей до приезда полиции. Никаких телесных повреждений парню в супермаркете не наносили", — сообщили в магазине.

По словам Владимира Бондаренко, главы аппарата Киевгорадминистрации, произошедшее в супермаркете будет расследовано. "Уже дано поручение проверить соблюдение лицензионных условий в деятельности охранной компании, работники которой применили силу к мальчику. Никакой угрозы 15-летний парень не представлял. Согласно имеющейся информации, понятно, что охранники не просто не выполнили, а грубо нарушили требования закона "Об охранной деятельности". Те, кто применил силу к подростку, должны быть не просто уволены, а понести уголовное наказание", — сообщил Бондаренко.

Городские власти также намерены обратиться к столичным охранным структурам с инициативой провести инструктаж для своих сотрудников по соблюдению законодательства.

В СМИ ранее сообщали, что инцидент произошел в "МегаМаркете" на ул. Гетьмана, 6.