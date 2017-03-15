наверх
15.03.201717:20
Курсы валют НБУ
  • EUR28.60- 0.08
  • USD26.90+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве в четверг будет дождь с мокрым снегом

    (обновлено: )6
    По данным синоптиков, 16 марта в Киеве будет облачно с прояснениями, ожидается дождь с мокрым снегом, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 1-3 градуса тепла, днем 4-6.
    Мокрый снег
    УНИАН

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В четверг, 16 марта, в Киеве ожидается дождь с мокрым снегом, сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

    Смотрите также: В ожидании весны: мощный снежный шторм в США

    "В четверг, 16 марта, в Киеве будет облачно с прояснениями. Дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3 градуса тепла, днем 4-6", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что во вторник в северных и Винницкой областях без осадков, на остальной территории местами небольшой дождь, в Карпатах, ночью и в Прикарпатье, в Полтавской и Харьковской областях с мокрым снегом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Юрий Луценко
    Конфликт Парасюка и силовиков в Донбассе
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Пункт пропуска. Архивное фото
    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА
    Певица Алла Пугачева. Архивное фото
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ