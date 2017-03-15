В Киеве в четверг будет дождь с мокрым снегом

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В четверг, 16 марта, в Киеве ожидается дождь с мокрым снегом, сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Смотрите также: В ожидании весны: мощный снежный шторм в США

"В четверг, 16 марта, в Киеве будет облачно с прояснениями. Дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3 градуса тепла, днем 4-6", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во вторник в северных и Винницкой областях без осадков, на остальной территории местами небольшой дождь, в Карпатах, ночью и в Прикарпатье, в Полтавской и Харьковской областях с мокрым снегом.