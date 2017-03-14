На Крещатике возобновлено движение транспорта после погрома "Альфа-банка"

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Крещатик возобновлено движение автотранспорта. Ранее активисты забросали камнями и пиротехническими средствами помещение "Альфа-Банка", сообщает УНИАН.

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Активистам не удалось оттеснить правоохранителей, которые окружили вход в банк. Большинство участников акции разошлись. На месте остается около 50 участников собрания. Время от времени они выкрикивают лозунги "Слава Украине. Героям Слава". Правоохранители продолжают держать в оцеплении подход к банку, чтобы не подпускать туда активистов.

Напомним, во вторник на Майдане Незалежности прошло вече в поддержку блокады Донбасса. В мероприятии принимали участие около 150 человек.