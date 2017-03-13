СБУ и ГПУ начали проверку финдеятельности "Киевпастранса"

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура начали проверку финансовой и хозяйственной деятельности коммунального предприятия "Киевпастранс" за прошедшие годы, говорится в сообщении КП.

"КП "Киевпастранс" готово к сотрудничеству с СБУ и Генеральной прокуратурой и другими контролирующими органами. Со своей стороны мы будем способствовать проведению детальной проверки для выявления любых проявлений коррупции", — говорится в сообщении.

На предприятии заявили, что уже сотрудничают с тремя независимыми аудиторами, которые будут проводить оценку финансовой и хозяйственной деятельности КП в течение 2017 года.

Напомним, Кабинет министров 20 января на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", лишив Министерство инфраструктуры права быть органом управления компании.