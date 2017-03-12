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    Киев

    Кличко грозит увольнениями за плохую уборку Киева

    (обновлено: )26
    Как заявил Кличко, все силы будут брошены на то, чтобы привести улицы в порядок, а главы районов столицы будут нести персональную ответственность за невыполнение обязанностей.
    Виталий Кличко. Архивное фото
    Виталий Кличко/Facebook

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для того, чтобы привести город в порядок к весне, необходимо около 2 недель. Об этом сообщает "Корреспондент".

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    По словам Кличко, все силы будут брошены на то, чтобы привести улицы в порядок, а главы районов столицы будут нести персональную ответственность за невыполнение обязанностей.

    "Каждый глава районной администрации ответственный за уборку территории в своем районе. Каждый раз, когда провожу совещания с руководителями районов, я напоминаю им: это ваша работа, и если территория не будет убрана, то будете нести персональную ответственность за невыполнение своих обязанностей", — подчеркнул мэр.

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть поставила перед собой задачу за 3-4 года значительно улучшить состояние киевских дорог.

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